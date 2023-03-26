Абылайхан Жубаназар вышел в финал турнира по дзюдо в Тбилиси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В грузинском Тбилиси продолжается крупный турнир по дзюдо серии Grand Slam. В очередной соревновательный день казахстанцу Абылайхану Жубаназару удалось выйти в финал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Он поборется за золотую медаль в весовой категории до 81 кг.

В полуфинале казахстанец оказался сильнее Дмитрия Гочиладзе (Грузия). В решающей схватке ему будет противостоять австриец Вахид Борчашвили.

На данный момент в активе команды Казахстана две бронзовые медали. Их завоевали Абиба Абужакынова и Магжан Шамшадин.