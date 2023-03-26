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    21:44, 25 Март 2023 | GMT +6

    Абылайхан Жубаназар стал вторым на турнире по дзюдо в Тбилиси

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    Фото: Olympic.kz.
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал серебряную медаль турнире серии Grand Slam в Тбилиси (Грузия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Он финишировал вторым в категории до 81 кг. В финальной схватке Жубаназар уступил австрийцу Вахиду Борчашвили.

    На данный момент в активе команды Казахстана три медали. Ранее «бронзу» завоевали Абиба Абужакынова и Магжан Шамшадин.


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