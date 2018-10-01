Абылай Толеш стал чемпионом мира

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Москве прошел Чемпионат мира по панкратиону. На состязании, в котором участвовали сильнейшие, наш соотечественник Абылай Толеш одержал победу и зовоевал титул чемпиона мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В отборочном туре Абылай одержал победу над таджикистанским и азербайджанским соперниками. В полуфинале наш соотечественник победил кыргызского спортсмена. В последнем раунде он стал обладателем чемпионского пояса, победив российского спортсмена.

Напомним, Абылай Толеш до сегодняшнего дня во всех видах спортивных состязаний показывал высокие результаты. Он является победителем соревнований разных уровней по самбо, панкратиону. Сейчас спортсмен тренируется в недавно открывшемся бойцовском клубе «Мерген».

Автор: Абай Абылайулы