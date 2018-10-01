Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 8 °С
Алматы: 9 °С
USD 373.71 EUR 429.62
RUB 5.60 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Абылай Толеш стал чемпионом мира

8 Октября 2018 12:11 166
Поделиться:
Абылай Толеш стал чемпионом мира

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Москве прошел Чемпионат мира по панкратиону. На состязании, в котором участвовали сильнейшие, наш соотечественник Абылай Толеш одержал победу и зовоевал титул чемпиона мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Победители чемпионата РК по самбо войдут в национальную сборную
Юные атырауцы с медалями вернулись с Чемпионата Мира по самбо

В отборочном туре Абылай одержал победу над таджикистанским и азербайджанским соперниками. В полуфинале наш соотечественник победил кыргызского спортсмена. В последнем раунде он стал обладателем чемпионского пояса, победив российского спортсмена.

Напомним, Абылай Толеш до сегодняшнего дня во всех видах спортивных состязаний показывал высокие результаты. Он является победителем соревнований разных уровней по самбо, панкратиону. Сейчас спортсмен тренируется в недавно открывшемся бойцовском клубе «Мерген».

 

Автор: Абай Абылайулы

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив