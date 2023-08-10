Абсолютный рекорд жары был установлен в июле в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Синоптики рассказали о температурных рекордах июля-2023. В целом ушедший месяц выдался жарким практически на всей территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Пик жары пришелся на западные регионы - в конце первой декады, на северные – в начале второй декады, на восточные, юго-восточные в середине месяца. В этот период были зафиксированы температурные рекорды.

8 июля на метеостанции (М) Атырау самая высокая температура воздуха составила +42°С, последний раз максимум для этого дня наблюдался в 2011 г. и составлял +41,9°С.

10 июля на М Уральск максимальная температура воздуха повысилась до +42,0°С, максимум для этого дня наблюдался в 2015 году (+26,6°С).

11 июля на М Актобе максимальная температура воздуха составила +42,3°С перекрыв предыдущий рекорд 2008 года (+41,0°С).

На М Костанай три дня подряд 10-12 июля наблюдались рекордные показатели, однако пик жары был зафиксирован 11 июля – (+40,5°С), перекрыв предыдущий рекорд 2020 года (+37,0°С).

На М Петропавловск четыре дня подряд 10-13 июля были зафиксированы температурные рекорды, однако самая высокая температура воздуха наблюдалась 12 июля и составила +40,0°С, такая высокая температура воздуха для этого дня еще не наблюдалась за всю историю метеонаблюдений, последний раз в этот день максимальная температура воздуха была в 1993 году (+30,6°).

На М Павлодар 12 июля днем воздух прогрелся до +38,5°С, перекрыв рекорд 1981 года, тогда в этот же день максимальная температура воздуха была +35,0°С.

На М Кокшетау также 12 июля максимальная температура воздуха составила +39,2°С, став абсолютным максимумом для этого дня за всю историю метеонаблюдении, последний раз самая высокая температура воздуха была в 2013 г. (+30,5°С).

На М Жезказган три дня подряд 11-13 июля наблюдался высокий фон температуры воздуха, пик жары был зафиксирован 13 июля +44°С став рекордом для этого дня, последний раз самая высокая температура воздуха наблюдалась в 2015 г. (+39,5°С).

На М Тараз 13 июля максимальная температура воздуха была +42,1°С, что стало рекордом для этого дня, последний раз в этот же день самая высокая температура воздуха была зафиксирована в 2016г. (+38,1°С).

На М Усть-Каменогорск 14 июля максимальная температура воздуха составила +39,9°С, перекрыв предыдущий рекорд в 2013 г. (+34,2°С).

На М Риддер в этот же день самая высокая температура воздуха составила +36,5°С, перекрыв рекорд 2015 г. (+30,9°С).

В Астане два дня подряд 11-13 июля был зафиксирован высокий фон температуры воздуха, пик жары пришелся на 12 июля (+38,1°С) и был перекрыт абсолютный максимум этого дня, последний раз пиковая температура воздуха для этого дня была зафиксирована в 2013 г. (+32,7°C).

Осадков на большей части территории Казахстана в течение месяца выпало меньше нормы. Однако в западных регионах, с обострением фронтальных разделов, прошел сильный дождь - 16 июля на М Уральск за сутки выпало больше двухмесячной нормы осадков – 104 мм, при норме за месяц 43 мм, на М Каменка за сутки выпало 133 мм осадков, при норме за месяц 26 мм.

Кроме этого часто в течение месяца на большей части Казахстана отмечалась пожарная опасность 5 класса. На АМС Достык (область Жетысу) часто во второй декаде и в конце месяца усиливался ветер с порывами 31-38 м/с, на М Темиртау (Карагандинская область) 21 июля также ветер усиливался с порывами до 32 м/с.

Как сообщалось ранее, июль-2023 стал самым жарким в целом в мире за всю историю метеонаблюдений.