Абсолютный нокаутер из Казахстана проведет следующий бой в мае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боксер супертяжелой весовой категории Иван Дычко (11-0, 11 КО) после отмены поединка с Дэниелом Мартцем (20-10-1, 17 КО) по прозвищу «Гора» назвал дату своего следующего боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

На своей странице в сети Instagram казахстанский нокаутер ответил на вопрос одного из подписчиков о своем следующем появлении на ринге: «Когда бой? 20 мая. Лондон».

Поединок И. Дычко с Мартцем должен был пройти 16 апреля в США, но был отменен из-за проблем казахстанца с американской визой.

В своем последнем бое, который состоялся в Нур-Султане 18 декабря, казахстанец техническим нокаутом в первом раунде победил российского ветерана Александра Устинова (36-6-1, 27 КО).