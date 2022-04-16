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    23:19, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Абсолютный нокаутер из Казахстана проведет следующий бой в мае

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боксер супертяжелой весовой категории Иван Дычко (11-0, 11 КО) после отмены поединка с Дэниелом Мартцем (20-10-1, 17 КО) по прозвищу «Гора» назвал дату своего следующего боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    На своей странице в сети Instagram казахстанский нокаутер ответил на вопрос одного из подписчиков о своем следующем появлении на ринге: «Когда бой? 20 мая. Лондон».

    Поединок И. Дычко с Мартцем должен был пройти 16 апреля в США, но был отменен из-за проблем казахстанца с американской визой.

    В своем последнем бое, который состоялся в Нур-Султане 18 декабря, казахстанец техническим нокаутом в первом раунде победил российского ветерана Александра Устинова (36-6-1, 27 КО).

    Теги:
    Спорт Боевые искусства Бокс
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