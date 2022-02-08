Абсолютный нокаутер из Казахстана подписал контракт с известным британским промоутером

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Британская промоутерская компания Probellum на своем сайте заявила о начале сотрудничества с непобежденным казахстанским супертяжем Иваном Дычко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Компания будет помогать в продвижении казахстанского спортсмена.

«Иван Дычко (11-0, 11 нокаутов) из Казахстана привлек внимание множеством впечатляющих выступлений после своего профессионального дебюта в 2017 году, последний раз он побеждал в декабре 2021 года против россиянина Александра Устиновина.

Его физическая форма не станет неожиданностью для тех, кто следил за любительской карьерой Дычко, за это время он завоевал бронзовые медали на Олимпийских играх в 2012 и 2016 годах, а также выступал против ряда бойцов, которые впоследствии стали знаменитостями в спорте, включая Энтони Джошуа, Джо Джойса и недавно подписавшего Probellum Баходира Джалолова», — заявили в компании.

В своем последнем на сегодняшний день бою, который проходил в Нур-Султане 18 декабря, Иван Дычко техническим нокаутом в первом раунде победил российского ветерана Александра Устинова (36-6-1, 27 КО). Дата возвращения отечественного нокаутера на ринг пока не объявлена.

После подписания контракта с британской промоутерской компанией Probellum Иван Дычко выразил слова благодарности компании.

«Я рад работать вместе с Bulldog Boxing и Probellum. Я на 100% уверен, что они помогут мне стать чемпионом мира. Я благодарен за их доверие ко мне, и вместе мы войдем в историю», — сказал казахстанский боксер.

Также президент компании Ричард Шейфер добавил следующее: «Мы, безусловно, очень рады объявить о подписании контракта с Иваном Дычко, очень талантливым боксером, у которого впереди светлое будущее».









