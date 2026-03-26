Ели среди берез: как лесоводы оберегают миллионы саженцев от птиц в Алматинской области

В озере Кайынды растет не береза, а ель

Каждая гряда нижних склонов Тянь-Шаня, где вершины устремляются в небо, выглядит словно сложный узор, вышитый вручную. На юге зеркально сверкают озера Кольсай. За последние пять лет в национальном парке «Кольсайские озера» было посажено около 443 тысячи елей. Большинство из них растет у подножия гор.

Только за прошлый год парк посетили 600 тысяч человек. Шесть лет назад туристов было в 10 раз меньше. Доход от туристов также увеличился многократно. В прошлом году национальный парк получил 546 млн тенге от посетителей. Сотрудники парка планируют направить эти средства на обновление туристической инфраструктуры, приобрести для лесников четыре поста и пять пожарных автомобилей.

В проекте «ECO аудит» телеканал Jibek Joly рассказывает об озере Кайынды. В последние годы воды в озере становится все меньше. Специалисты объясняют это глобальным потеплением и изменением климата. Исправить это только за счет туристических доходов невозможно. Необходимо построить водохранилище на вершине горы, что является сложным инженерно-техническим решением и требует значительных финансовых вложений. К слову, озеро называется Кайынды (Березовое), но из воды здесь торчат вовсе не березы, говорит автор сюжета. Это ель породы Шренка, которая не гниет, даже если верх ее засыхает на солнце.

— Наш регион находится на северных отрогах Тянь-Шаня, поэтому основное дерево здесь — ель Шренка. Ее отличие от других деревьев заключается в том, что она хорошо адаптирована к этому месту, особенно к воздухообмену и производству кислорода, — говорит Бексултан Кайыпбай, инженер по восстановлению природных комплексов нацпарка «Кольсайские озера».

Как растет ель

Высаживать ель на вершинах гор сложнее, чем сажать саксаул на высохшем дне моря, говорят лесники. Причина в том, что техника не может подняться на такую высоту. Поэтому сотрудники заповедника доставляют саженцы верхом на лошадях либо переносят их пешком и высаживают вручную.

— Высота ели, которая находится позади нас, равна высоте десятиэтажного дома. Это природное насаждение, выросшее само по себе. Наша главная задача — приумножение этого природного лесного фонда, проведение работ по выравниванию и заполнению пустующих участков и полян между деревьями, — сказал Бексултан Кайыпбай.

Выращивание ели связано с трудностями, говорится в сюжете телеканала. В середине осени люди собирают шишки, далее их раскладывают в сухом месте и сушат. После высыхания чешуйки раскрываются и семена, мелкие, как просо, высыпаются. Семена аккуратно собирают, не теряя ни одного, и закапывают под снег. Когда земля прогревается, закаленные холодом зерна сразу дают первые всходы.

Несмотря на то, что ель круглый год остается зеленой и отличается стройной, вытянутой формой, это дерево растет довольно медленно. Однако, укоренившись, оно может жить 250-300 лет. Ель, подобно «легким» леса, выделяет большое количество кислорода и очищает воздух. Ее густая хвоя, заостренная, словно копье, устремленное в небо, удерживает снег и селевые потоки.

Высаживать лес на высоте 1800-2000 метров над уровнем моря — задача не из легких. Тем не менее специалисты ежегодно поднимают вверх от 79 до 95 тысяч саженцев. Таким образом, за пять лет в общей сложности 111 гектаров территории были превращены в зеленый лес. По словам специалистов, приживаемость елей составила 66-75%.

Хозяйки леса: как женщины возрождают природу

Авторы сюжета говорят: представление о том, что работа по охране природы в горах и степях в любую погоду — исключительно мужское дело, постепенно уходит в прошлое. В Алматинской области немало женщин, которые занимают важные и ответственные должности в сфере лесного хозяйства.

К примеру, государственный инспектор национального парка «Кольсайские озера» Сандугаш Базылбаева начинает каждое утро с фиксации показателей специального прибора, установленного у дома. Она измеряет толщину снежного покрова, уровень осадков и влажности, скорость ветра. Собранные данные передает в научный отдел.

Сандугаш живет у подножия гор уже более 10 лет. Ее младший сын добирается в расположенное внизу село верхом на лошади, чтобы посещать школу. Две старшие дочери уже создали семьи, и она успевает помогать им. Воспитывает детей. Еще одно ее «детище» — питомник еловых саженцев.

— Мы пропалываем траву, поливаем, саженцам требуется тщательный уход. За пять лет ели вырастают на 25-30 сантиметров. В этом году эти ели пойдут на пополнение природного фонда. В апреле мы их выкапываем, затем отправляем на посадку, — говорит Сандугаш Базылбаева.

Другая героиня проекта — Гульнар Аубакирова тоже посвятила свою жизнь выращиванию леса. Проработав 40 лет в хозяйстве «Кеген», она вырастила 8,2 млн саженцев. Каждый из них женщина оберегала, выращивая с особой заботой.

— Я считаю себя счастливым человеком. Мы выращиваем ель из маленького семени и через четыре года перевозим ее в горную местность, пополняя лесной фонд. Вносим вклад в озеленение нашего района и всей республики. Будь то тянь-шаньская ель, крымская сосна или туя — я считаю, что все это результат нашего честного труда, — говорит главный инженер по лесоразведению и восстановлению постоянного питомника Жалгашского лесничества Гульнар Аубакирова.

Гульнар Аубакирова — «Заслуженный лесовод Казахстана». Обладателей этой награды в стране можно пересчитать по пальцам. Несмотря на работу вдали от крупных населенных пунктов, она проделала огромный труд. Указом Президента женщина также награждена медалью «За трудовое отличие». В этом году она вышла на пенсию, однако в Кегене не спешат расставаться с ценным специалистом.

— Семена ели Шренка появляются не в земле, а на верхушке саженца. В это время слетаются стаи воробьев. В такие периоды мы нанимаем сезонных работников. Они с четырех часов утра до 12 часов ночи защищают саженцы от птиц. Когда саженцы начинают расти, очищать их от сорняков и поливать — очень трудная работа. Основная тяжесть труда ложится на сезонных работников, — говорит почетный лесовод.

Гульмира Нысанбаева — директор Чарынского государственного национального природного парка. Здесь произрастает крайне редкое в мировом масштабе дерево — ерен (ясень согдийский). Его особенность заключается в том, что оно влаголюбиво, имеет мощную корневую систему, уходящую глубоко в землю, и отличается долговечностью. Оно устойчиво к засухе, холоду и жаре.

— Женщины отличаются высокой ответственностью. Они более чувствительны. У них особое отношение к природе, особая любовь к ней. Я очень люблю свою работу. Работать на природе для меня — большое счастье, — говорит Нысанбаева.

Хай-тек дома, пикапы

В настоящее время материально-техническая база лесных хозяйств страны постепенно обновляется. Если еще недавно лесники пользовались старыми автомобилями «Нива» и УАЗ, то сегодня они передвигаются на пикапах. Более того, живут в современных домах, выполненных в стиле хай-тек.

Типовой проект такого дома разработал Кутлыкжан Жунусов. Теперь в разных регионах страны для лесников будут строить подобные служебные жилые дома. Внутри предусмотрены спальня, кухня и санузел. Вторая часть дома предназначена для туристов.

— Как вы знаете, лесники живут в лесу, вдали от сел и городов. Поэтому была поставлена задача улучшить условия их проживания в лесу. Мы разработали этот кордон в соответствии с этими требованиями, проект был поддержан комитетом и министерством и реализован в качестве пилотного проекта, — говорит заместитель директора Чарынского государственного национального природного парка Кутлыкжан Жунусов.

В Шелеке лесники уже два года живут в новом здании. Здесь обновлены техника и оборудование. В прошлом году были приобретены два компактных автомобиля, удобных для тушения пожаров.

— В этот автомобиль помещаются пять человек, он быстро добирается до нужного места. Оснащен всеми необходимыми инструментами. Вмещает около 300 метров воды. Есть устройство для распыления воды. Кроме того, он может проехать в любое место и удобен для тушения пожара, — говорит директор Шелекского лесного хозяйства Мухит Палуанов.

Новые методы в питомнике

Даже на плодородной земле, где саженцы при правильном уходе вырастают до размеров тополя, прежде чем высаживать лес, обращаются в селекционный центр. В юго-восточном филиале Республиканского лесного селекционного семеноводческого центра растения готовят не саженцами, а биотехнологическим методом. Существует также разница между традиционным выращиванием из семян и микроклоновым размножением.

— При традиционном выращивании из семени вырастает только одно растение. А при микроклоновом размножении мы получаем множество растений из одного черенка. Мы срезаем с разных сторон, пересаживаем в новую среду и получаем несколько саженцев. При традиционном методе семена могут быть заражены болезнями. Здесь же они очищаются от вирусов. Процесс роста проходит очень быстро, — объяснила лаборант филиала «Юго-Восточный регион» «Республиканского лесного селекционного семеноводческого центра» Улпан Бахытбеккызы.

Лаборатория определяет качество и всхожесть каждого саженца, предназначенного для лесного фонда, и каждого засеянного семени. Здесь выдаются сертификаты качества. По этим сертификатам лесники рассчитывают, сколько килограммов семян необходимо высеять на одном гектаре.

— Здесь мы проверяем качество крымской сосны и ели Шренка. Например, если под одну коробку положить 10 семян, а всходит только пять, это значит, что семена низкого качества. Обычно мы проверяем 100 семян, через 20 дней постепенно подсчитываем проростки и определяем их класс. Для этого у нас есть даже специальный аппарат для подсчета семян, — говорит заведующая лабораторией Анар Талпакова.

На территории питомника лаборатории также растет участок саксаула. Подготовленные здесь саженцы саксаула отправляются в различные области страны. Они должны быть тщательно отобраны, качественные, генетически ценные и соответствовать стандартам, что требует кропотливого труда. В Алматинской области в целом насчитывается 22 питомника, которые подчиняются семи лесным хозяйствам и трем национальным паркам. Общая площадь этих питомников составляет 161 гектар. Из них 116 гектаров занимают постоянные питомники, а оставшиеся 46 гектаров — временные.

По данным осенней инвентаризации, здесь выращивается 5 млн 385 тысяч саженцев. Система орошения питомников и материально-техническая база находятся в хорошем состоянии. Ранее проект «ECO аудит» продемонстрировал экологические проблемы Туркестанской области и риски, нависшие над экосистемой Сырдарьи.