АБР выделяет $6,5 миллиардов на борьбу с коронавирусом

МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - Азиатский банк развития (АБР) объявил сегодня о первоначальном пакете помощи в размере 6,5 миллиардов долларов США для удовлетворения неотложных потребностей развивающихся стран-членов в ответ на пандемию нового коронавируса (COVID-19). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Эта пандемия стала серьезным глобальным кризисом. Она требует решительных действий на национальном, региональном и глобальном уровнях, - сказал президент АБР Масацугу Асакава. - С нашими развивающимися странами-членами мы формулируем агрессивный пакет действий по борьбе с пандемией; чтобы защитить бедных, уязвимых и широкие слои населения во всем регионе, а также обеспечить скорейшее восстановление экономик. На основе тесного диалога с нашими членами и институтами-партнерами мы выделяем этот пакет в размере 6,5 млрд долларов США для удовлетворения неотложных потребностей наших стран».

М. Асакава подчеркнул, что «АБР готов предоставить дальнейшую финансовую помощь и рекомендации по вопросам политики, если этого потребует ситуация, в дополнение к пакету в 6,5 миллиардов долларов США».

Первоначальный пакет включает около 3,6 миллиардов долларов США в виде суверенных операций для целого ряда мер реагирования на последствия пандемии на здоровье и экономику, и 1,6 млрд долларов США в виде несуверенных операций для микро-, малых и средних предприятий, внутренней и региональной торговли, а также фирм, на которые пандемия оказала прямое воздействие. АБР также мобилизует около 1 миллиарда долларов США в виде льготных ресурсов путем перераспределения средств из текущих проектов и непредвиденных расходов. АБР выделит 40 миллионов долларов США технической помощи и грантов.

Чтобы максимально быстро и гибко предоставить пакет поддержки странам, АБР откорректирует инструменты финансирования и бизнес-процессы. При условии одобрения Советом директоров АБР, это будет включать более быстрый доступ к чрезвычайной бюджетной поддержке для стран, сталкивающихся с серьезными финансовыми ограничениями, упорядоченные процедуры кредитования для реализации мер политики и универсальные закупки с гибкими и быстрыми процессами.

Как отмечается в распространённом пресс-релизе, пандемия требует скоординированных действий и тесного сотрудничества между странами и организациями. АБР будет и далее укреплять тесное сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком, региональными банками развития, Всемирной организацией здравоохранения и крупными двусторонними финансирующими агентствами, включая Японское агентство международного сотрудничества, а также Центрами США по борьбе с болезнями и организациями частного сектора, чтобы обеспечить эффективную поддержку в борьбе с COVID-19.