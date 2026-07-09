АБР прогнозирует устойчивый рост экономики Казахстана вопреки глобальной турбулентности

Экономика Казахстана продолжит расти в ближайшие два года, несмотря на усиление геополитической напряженности и нестабильность на мировых энергетических рынках. Такой прогноз содержится в июльском выпуске Asian Development Outlook 2026 Азиатского банка развития (АБР), передает корреспондент агентства Kazinform.

По оценке АБР, рост ВВП Казахстана составит 4,5% в 2026 и 2027 годах, что свидетельствует об устойчивости экономики страны на фоне замедления экономического роста и ускорения инфляции в регионе, вызванных потрясениями на мировом энергетическом рынке.

В докладе отмечается, что в первом квартале 2026 года экономическая активность в развивающихся странах Азии оставалась стабильной благодаря высокому внутреннему спросу, несмотря на рост цен на энергоносители и сохраняющееся давление на цепочки поставок из-за напряженности на Ближнем Востоке.

АБР также прогнозирует постепенное замедление инфляции в Казахстане в среднесрочной перспективе. Ожидается, что рост потребительских цен составит 10,4% в 2026 году, а в 2027 году снизится до 9,5%.

При этом банк понизил прогноз экономического роста для развивающихся стран Азии и Тихоокеанского региона до 4,9% в 2026 году, однако отметил, что экономика региона по-прежнему поддерживается устойчивым внутренним спросом, а деловая активность восстанавливается после пика недавнего энергетического кризиса.

Среди основных рисков для экономики региона АБР выделяет дальнейшее усиление геополитической напряженности, ужесточение глобальных финансовых условий, рост цен на сырьевые товары и сохраняющуюся неопределенность в мировой торговле.

Ранее сообщалось, что экономика Казахстана выросла на 4,2% за первый квартал 2026 года.