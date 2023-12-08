АБР предоставляет Кыргызстану кредит и грант в $40 млн

Азиатский банк развития предоставляет Кыргызской Республике кредит в размере $20 миллионов и грант на сумму $20 миллионов для поддержки малого и среднего бизнеса в аграрной сфере, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на сайт АБР.

Финансирование нацелено на улучшение мощностей по переработке и хранению урожая, а также сокращение потерь урожая после его сбора посредством внедрения инклюзивных, устойчивых и климатически адаптированных цепочек создания добавленной стоимости для агропродукции.

По словам генерального директора АБР по Центральной и Западной Азии Евгения Жукова, проект повысит устойчивость фермеров к волатильности рынка, стихийным бедствиям и изменению климата, а также усилит национальную продовольственную безопасность. За счет оснащения климатически оптимизированными сельскохозяйственными технологиями и укрепления цепочки создания стоимости, фермеры и все заинтересованные стороны смогут снизить затраты на ресурсы и повысить прибыль.

В качестве первого финансового учреждения, участвующего в проекте был выбран «Айыл банк», финансирующий сельскохозяйственный сектор страны.

Кроме создания современных перерабатывающих, складских и холодильных мощностей, проект также поможет установить контрактные соглашения по ведению сельского хозяйства между фермерами и переработчиками и/или экспортерами, обучить женщин-предпринимателей и реализовать меры по содействию трансграничной торговле и брендингу продуктов, уникальных для Кыргызстана.

Эти меры направлены на повышение прибыльности производителей плодоовощной продукции и предприятий агробизнеса, а также на укрепление рыночных связей для повышения национальной продовольственной безопасности.

Отмечается, что с 1994 года АБР предоставил Кыргызстану 208 кредитов, грантов и технической помощи на общую сумму $2,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит Кыргызстану $50 млн.