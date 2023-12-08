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    20:37, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    АБР предоставляет Кыргызстану кредит и грант в $40 млн

    доллары
    Фото: Kazinform

    Азиатский банк развития предоставляет Кыргызской Республике кредит в размере $20 миллионов и грант на сумму $20 миллионов для поддержки малого и среднего бизнеса в аграрной сфере, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на сайт АБР.

    Финансирование нацелено на улучшение мощностей по переработке и хранению урожая, а также сокращение потерь урожая после его сбора посредством внедрения инклюзивных, устойчивых и климатически адаптированных цепочек создания добавленной стоимости для агропродукции.

    По словам генерального директора АБР по Центральной и Западной Азии Евгения Жукова, проект повысит устойчивость фермеров к волатильности рынка, стихийным бедствиям и изменению климата, а также усилит национальную продовольственную безопасность. За счет оснащения климатически оптимизированными сельскохозяйственными технологиями и укрепления цепочки создания стоимости, фермеры и все заинтересованные стороны смогут снизить затраты на ресурсы и повысить прибыль.

    В качестве первого финансового учреждения, участвующего в проекте был выбран «Айыл банк», финансирующий сельскохозяйственный сектор страны.

    Кроме создания современных перерабатывающих, складских и холодильных мощностей, проект также поможет установить контрактные соглашения по ведению сельского хозяйства между фермерами и переработчиками и/или экспортерами, обучить женщин-предпринимателей и реализовать меры по содействию трансграничной торговле и брендингу продуктов, уникальных для Кыргызстана.

    Эти меры направлены на повышение прибыльности производителей плодоовощной продукции и предприятий агробизнеса, а также на укрепление рыночных связей для повышения национальной продовольственной безопасности.

    Отмечается, что с 1994 года АБР предоставил Кыргызстану 208 кредитов, грантов и технической помощи на общую сумму $2,5 млрд.

    Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит Кыргызстану $50 млн.

    Теги:
    Доллар Кыргызстан Всемирный банк Банки СНГ
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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