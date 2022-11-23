Абонентская плата для всех видов транспорта изменится на платных автодорогах

23 Ноября 2022, 20:08

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Абонентская плата для всех видов транспорта изменится на платных автодорогах. Об этом заявил председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Толеген Абдуллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции в СЦК спикер проинформировал о том, что по республике функционируют 11 платных участков автодорог протяженностью 2,2 тыс. км, которые поэтапно были внедрены в период с 2013 по 2021 годы.

«На сегодняшний день на всех платных участках действуют тарифы 2013 года, кроме того до конца года будет внедрена абонентская плата для всех видов транспортных средств согласно следующим тарифам:

1 Легковые автомобили – 1000 тенге /1 год;

2. Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили до 2,5 тонн – 2 МРП/1мес, 20 МРП в год;

3. Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили до 5,5 тонн – 4 МРП/1мес, 40 МРП в год;

4. Автобусы до свыше 32 мест и грузовые автомобили до 10 тонн – 6 МРП/1мес, 60 МРП в год;

5. Грузовые авто до 15 тонн – 8 МРП/1мес, 80 МРП в год;

6. Грузовые авто свыше 15 тонн – 10 МРП/1мес, 100 МРП в год», - сказал глава Комитета автомобильных дорог.

Он отметил, что абонемент можно оформить только в том случае, если транспортное средство состоит на учете в населенных пунктах и поселках, прилегающих к платному участку.

Порядок оформления абонементов в скором времени появится на сайте КазАвтоЖол.

«На 2023 год запланировано внедрение платы на 2,5 тыс. км автодорог II технической категории по мере приведения сети дорог в нормативное состояние. На новых участках будут действовать текущие тарифы», - добавил он.