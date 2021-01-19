Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Аблайхан Оспанов освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

19 Января 2021, 19:17
Аблайхан Оспанов освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аблайхан Оспанов освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Оспанов Аблайхан Есенович освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан согласно поданному заявлению.

Аблайхан Оспанов родился 16 июня 1986 года в городе Алматы. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова.

В разные годы работал в Республиканском штабе молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», различных коммерческих организациях, АО «Национальные информационные технологии», министерствах внутренних дел, связи и информации, транспорта и коммуникаций, по инвестициям и развитию, Агентстве РК по связи и информации, приемной центрального аппарата партии «Nur Otan», АО «Центр развития города Алматы». В 2017–2019 годы был председателем правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».


Правительство РК   Отставки   Назначения   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане