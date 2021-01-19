НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аблайхан Оспанов освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Оспанов Аблайхан Есенович освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан согласно поданному заявлению.

Аблайхан Оспанов родился 16 июня 1986 года в городе Алматы. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова.

В разные годы работал в Республиканском штабе молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», различных коммерческих организациях, АО «Национальные информационные технологии», министерствах внутренних дел, связи и информации, транспорта и коммуникаций, по инвестициям и развитию, Агентстве РК по связи и информации, приемной центрального аппарата партии «Nur Otan», АО «Центр развития города Алматы». В 2017–2019 годы был председателем правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».