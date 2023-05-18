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Аблай Султангали назначен акимом Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
18 Мая 2023, 15:31
Аблай Султангали назначен акимом Бухар-Жырауского района Карагандинской области Фото: акимат Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата акимом Бухар-Жырауского района назначен Аблай Кайраткалиулы Султангали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До этого он возглавлял отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог этого района.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев принял участие во внеочередной сессии районного маслихата и представил кандидатуру на пост акима. Депутаты ее поддержали. Глава региона поставил ряд задач перед новым акимом района.

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«В первую очередь необходимо успешно провести посевную, улучшить сферу АПК. Для этого есть заинтересованные инвесторы. Также необходимо обеспечить транспортное сообщение с городом, завершить строительство водопровода в поселке Доскей», - сказал Ермаганбет Булекпаев.

Аблай Султангали на госслужбе с 2022 года. До настоящего назначения работал руководителем отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района.


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