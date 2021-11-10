Аблай Мырзахметов: Проект Ashyq позволяет не останавливать бизнес

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проект Ashyq позволяет не останавливать бизнес. Такое мнение высказал председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Аблай Мырзахметов в эфире проекта «20:21» на сайте Baige News, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Понятно, что прошлый год был шоком. Во всем мире, особенно для бизнеса, сектор услуг. Коснулось примерно миллиона предпринимателей, наверное процентов 80 из всех субъектов. Если все косвенно, то более 500 тысяч предприятий сектора услуг пострадали напрямую. То есть, реально понесли потери, поэтому я не зря говорю, что этот год, мы прошли путь локдаунов, не знали, что делать, как делать. Конечно, прошлый год – мы извлекли уроки, научились жить во время пандемии», – сказал А. Мырзахметов.

Руководитель НПП «Атамекен» отметил, что уже подведены итоги развития экономики за 10 месяцев. Рост ВВП составил 3,6%. Это является признаком восстановления экономики.

По словам А. Мырзахметова, проект Ashyq, который реализуется с апреля текущего года, стал инструментом, который позволяет сохранять баланс между интересами общества, требованиями властей, и не останавливать бизнес.