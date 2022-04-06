Абитуриенты могут указать четыре колледжа при распределении гранта - МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Абитуриенты могут указать четыре колледжа при распределении образовательного гранта. Об этом заявила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если выделено 10 мест, но претендентов 12, и эти все 12 человек входят в категорию социально незащищенных слоев населения, которым в обязательном порядке гранты должны быть выделены. Может ли колледж запросить еще два гранта для этих детей?» - спросила журналист.

«Перераспределение мест возможно. Хочу дополнительно сказать, что у претендентов на государственный заказ, есть возможность указать как четыре специальности, так и четыре колледжа. Если раньше в сравнении с прошлыми годами у него была единственная возможность, то на сегодня у претендентов появляется до четырех возможностей поступления в колледжи», - прокомментировала Насымжан Оспанова на брифинге в СЦК.

По словам спикера, колледж не проводит работу по распределению мест в колледжах. Эту работу проводит комиссия при управлении образования.

«В работу этой комиссии также входит перераспределение. Эта возможность имеется в самих правилах. Поэтому необходимо было оперативно отреагировать на эту потребность», - пояснила глава департамента технического и профессионального образования.

По востребованным специальностям создаются комиссии в акимате, в управлении образования с участием региональной палаты предпринимателей, управления предпринимательства, управления занятости. В эту комиссию дополнительно могут входить социальные партнеры, которые обозначают потребность регионов в тех или иных специальностях.

Затем проводится конкурс среди колледжей по 11 показателям. Составляется перечень колледжей, в которых будет предоставляться и размещаться государственный заказ. Затем идет процесс поступления в колледж. Когда возникает случай, что один колледж не добирает до нужного количества группы, то абитуриенты также подходят под перераспределение. Этот алгоритм прописан в 578 приказе Правил приема и 122 - Правил размещения госзаказа.