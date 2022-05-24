24 Мая 2022 17:51

Абитуриенты могут подать апелляцию в течение 30 минут после окончания ЕНТ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента по обеспечению качества образования города Алматы Гульнара Ермекбаева разъяснила требования апелляции после ЕНТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кандидаты могут подать апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции. Во время ЕНТ на экране компьютера будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и таблица растворимости солей с добавлением ряда активностей металлов», - сообщила Гульнара Ермекбаева.

С этого года абитуриентам предоставляется две возможности сдать ЕНТ и поступить на грант. При обеих возможностях можно выбрать только одну комбинацию профильных дисциплин.

«По республике единое национальное тестирование началось 16 мая и продлится до 5 июля. В этот промежуток времени также имеют право участвовать выпускники школ прошлых лет, ТиПО, условники и кандасы. С этого года тестовая версия абитуриентов маркируется для соблюдения академической честности. В случае нарушения правил и попытки вывода тестовых заданий за пределы аудитории Национальный центр тестирования выявляет нарушителей и аннулирует их результаты тестирования. Количество предметов остается неизменным. Количество тестовых заданий - 120. Максимальное количество баллов - 140», - пояснила спикер.