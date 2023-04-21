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Абитуриентам на ЕНТ разрешат использовать бумажную версию таблицы Менделеева

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
21 Апреля 2023, 13:54
Абитуриентам на ЕНТ разрешат использовать бумажную версию таблицы Менделеева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев. Руководитель НЦТ провел встречу с выпускниками школ города Атырау на базе Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева, где продемонстрировал распечатанную версию таблиц Менделеева (Периодическая система химических элементов) и растворимости солей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

«Как известно, сдающим «Химию» на компьютере предоставляются таблицы Менделеева и растворимости солей. Однако, выпускники просили разрешение использовать его бумажную версию. Как я ранее говорил, мы приняли решение - на основном ЕНТ-2023, по желаниям тестируемых, предоставлять бумажную версию таблиц», - отметил на выступлении Руслан Емелбаев.

По словам директора НЦТ, у абитуриентов сохранится возможность использовать как электронный формат таблиц, так и бумажный. Также он предупредил абитуриентов о том, что бумажная версия будет выдаваться на самом ЕНТ администраторами тестирования.

Напомним, что во время тестирования для всех абитуриентов на экранах компьютеров также будет доступен калькулятор для решения задач по предметам «Математическая грамотность», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия» и «География».


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