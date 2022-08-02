2 Августа 2022 15:57

Абитуриентам из социально уязвимых категорий населения оплатят учебу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram сообщил о соцпомощи на обучение абитуриентам из социально уязвимых слоев населения, которые поступают в вузы города, передает МИА «Казинформ».

«Очень важно создавать условия для получения образования и дальнейшего трудоустройства выпускников. К примеру, в новом учебном году на получение высшего образования по педагогическим и медицинским специальностям планируем выделить почти 1300 грантов, также есть отдельная программа по соцпомощи.

Социальную помощь в виде оплаты обучения в университетах города также окажем абитуриентам из социально уязвимых слоев населения. По данной программе прием документов будет длиться до 21 августа (включительно). Соцпомощь в виде оплаты учебы будет распределена среди детей-сирот, выпускников детских домов, инвалидов с детства, детей из многодетных семей и т.д.

Обучение будет проводиться по востребованным на рынке труда профессиям: биотехнология, вычислительная техника и программное обеспечение, геодезия и картография (web-картография), архитектура (BIM-менеджер проектировщик), дошкольное обучение, землеустройство-агроинженерия, инженер, общая медицина, педагогика, специалист IT, социальная работа, теплоэнергетика, технология продовольственных продуктов, электроэнергетика и др.

Для получения социальной помощи на оплату обучения в высших учебных заведениях города необходимо обратиться в управление занятости и социальной защиты города (ул. Бейбитшилик,9) либо подать документы электронно посредством веб-портала в разделе «Электронное обращение».

Социальная помощь назначается в виде денежных выплат при наличии среднедушевого дохода, не превышающий размер четырех прожиточных минимумов (190 088 тенге) на одного члена семьи. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте акимата», - написал аким столицы.

Ранее сообщалось, что более 250 грантов на поддержку инициатив социально уязвимой молодежи предоставят в РК.