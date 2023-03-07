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Абил Жоламанов возглавил управление культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
7 Марта 2023, 13:58
Абил Жоламанов возглавил управление культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурса руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области назначен Абил Жоламанов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В 1992 году Абил Жоламанов окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби по специальности «Учитель истории и обществознания».

Трудовую деятельность начал в 1992 году учителем истории и казахского языка в Жымпитинской средней школе Западно-Казахстанской области, работал заместителем директора школы по воспитательной работе.

С 1994 по 2008 годы занимал руководящие должности в аппарате акима Сырымского района, районном центре занятости, отделе внутренней политики, культуры и развития языков, отделе образования.

С 2008 по 2014 год - руководитель Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея.

С 2014 по 2015 год– заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Западно-Казахстанской области.

С 2015 по 2017 год – руководитель управления культуры, архивов и документации Атырауской области.

С 2017 по 2019 год – заместитель директора, директор департамента культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

С 2019 по 2020 год работал руководителем Национального архива Республики Казахстан.


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