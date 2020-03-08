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Абильхан Аманкул стал пятым обладателем олимпийской лицензии по боксу

8 Марта 2020 23:41
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Абильхан Аманкул стал пятым обладателем олимпийской лицензии по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана в очередной раз отметилась олимпийской лицензией на оброчном турнире по боксу в Аммане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

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На этот раз себя проявил Абильхан Аманкул (до 75 килограммов). Он стал пятым нашим боксером, кому удалось завоевать путевку на Олимпиаду в Токио. В четвертьфинале он встретился с соперником из Узбекистана Фанатом Кахрамоновым.

Боксеры не стали тратить время на глухую разведку, с первых же секунд приступив к атакующим действиям. Обоим удалось несколько раз зацепить боковыми. Причем для нанесения удара они использовали каждый удобный случай. В концовке Аманкул провел несколько жестких атак с точным плотным завершением - 4:1 в пользу Абильхана.

Второй раунд прошел в таком же ключе: встречные курсы, взрывные серии Аманкула. Плюс казахстанец вновь забрал концовку раунда - 5:0. В заключительной трехминутке наш боксер контролировал ситуацию, набирая очки. Ему следовало только грамотно довести встречу до завершения.

Итогом противостояния стала победа Аманкула единогласным решением судей.

Добавим, что ранее лицензии завоевали Надежда Рябец (до 75 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма) и Василий Левит (до 91 килограмма).


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Ключевые слова: Спорт,
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