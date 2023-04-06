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Абильхан Аманкул официально получил бой против мексиканского нокаутера

Ринат Дусумов
6 Апреля 2023, 20:51
Абильхан Аманкул официально получил бой против мексиканского нокаутера Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба «Suleimen Promotions» официально сообщила о следующем поединке непобежденного казахстанского боксера Абильхана Аманкула (2-0, 2 КО) на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Свой третий бой в профи Аманкул проведет 15 апреля в Помоне (штат Калифорния, США). Соперником казахстанца по рассчитанному на восемь раундов поединку во втором среднем весе станет мексиканец Даниэль Эчеверриа (21-11, 18 КО).

В своем предыдущем выступлении, которое состоялось в октябре прошлого года в Мексике, Аманкул во втором раунде нокаутировал другого представителя Мексики Йеассона Пачеко (6-1, 3 КО).


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