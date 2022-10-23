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    12:50, 23 Октябрь 2022 | GMT +6

    Абильхан Аманкул нокаутировал непобежденного мексиканца

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер средневес Абильхан Аманкул (2-0, 1 КО) выиграл второй бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.

    Он сразился в Мехико с представителем Мексики Йеассоном Пачеко Сервантесом (6-1, 3 КО), который до этого боя оставался непобежденным.

    Бой, рассчитанный на восемь раундов, закончился во втором после тяжелого нокаута оппонента казахстанца.

    Как сообщалось ранее, другой казахстанский боксер - Бек Нурмаганбет - провел восьмой бой на профи-ринге. Н а вечере бокса в Мехико он встретился с местным боксером Лусиано Араухо (6-5-3, 3 КО). Бек Нурмаганбет (7-0, 5 КО) одержал победу в этом поединке техническим нокаутом во втором раунде.








    Фото: prosports.kz

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