Абильхан Аманкул нокаутировал непобежденного мексиканца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер средневес Абильхан Аманкул (2-0, 1 КО) выиграл второй бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.

Он сразился в Мехико с представителем Мексики Йеассоном Пачеко Сервантесом (6-1, 3 КО), который до этого боя оставался непобежденным.

Бой, рассчитанный на восемь раундов, закончился во втором после тяжелого нокаута оппонента казахстанца.

Как сообщалось ранее, другой казахстанский боксер - Бек Нурмаганбет - провел восьмой бой на профи-ринге. Н а вечере бокса в Мехико он встретился с местным боксером Лусиано Араухо (6-5-3, 3 КО). Бек Нурмаганбет (7-0, 5 КО) одержал победу в этом поединке техническим нокаутом во втором раунде.

























Фото: prosports.kz