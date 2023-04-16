Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Апреля 2023, 09:19
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи Фото: instagram.com/amankul.abilkhan

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Абильхан Аманкул (2-0, 2 КО) провел свой третий бой на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Аманкул вышел на ринг в рамках вечера бокса в Помоне (штат Калифорния, США). Соперником Абильхана стал мексиканец Даниэль Эчеверриа (21-11, 18 КО). Поединок во втором среднем весе был запланирован на восемь раундов, но не продлился всю дистанцию. Аманкул отпраздновал победу уже во второй трехминутке. Таким образом, казахстанец одержал третью победу в профи, а Эчеверриа потерпел 12-е поражение в карьере.


Спорт   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Выставку о польских татарах открыли в Астане
Выставку о польских татарах открыли в Астане
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК