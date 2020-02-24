Абил Донбаев получил новую должность в Министерстве торговли и интеграции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначен новый руководитель департамента по защите прав потребителей Павлодарской области Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Им стал Абил Бекетович Донбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанский информационный центр.

Ранее с августа 2016 по июль 2018 года он занимал должность руководителя управления физической культуры и спорта Алматы.

Донбаев Абил Бекетович родился в 1979 году. В 1995 году окончил республиканский спортивный колледж им.Х.Мунайтпасова по специальности «физическая культура и спорт», в 2002-2006 годы получил образование в Международном казахско-турецком университете им. Х.А. Яссави ( «физическая культура и спорт», «правоведение» ).

Трудовую деятельность начал в 1995 году тренером-преподавателем ГУ «Республиканская специализированная школа-интернат им.Х. Мунайтпасова для одаренных в спорте детей». В разные годы работал тренером штатной команды алматинского городского филиала «Федерация дзюдо Республики Казахстан», тренером штатной команды РК по дзюдо РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва», главным специалистом, начальником учебно-спортивного отдела ГУ «Управление физической культуры и спорта города Алматы», заместителем начальника ГУ «Управление физической культуры и спорта города Астаны», заместителем председателя Комитета по спорту Министерства туризма и спорта РК, начальником ГУ «Управление туризма, физической культуры и спорта ВКО», заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Абил Донбаев является мастером спорта по дзюдо, самбо, қазақ күресі. Ему присвоено звание национального тренера высшей категории по комплексным видам спорта. Награжден орденом «Құрмет». Также является членом партии «Nur Otan».

Президент федерации гимнастики Алматы, Почетный президент федерации карате кикушинкай, автор программы «Спорт в моем дворе». Имеет почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта».