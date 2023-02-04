Абиба Абужакынова завоевала «бронзу» турнира «Большой шлем» в Париже
4 Февраля 2023, 22:35
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала бронзовым призером турнира «Большой шлем» в Париже в весе до 48 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».
В поединке за бронзу казахстанская дзюдоистка победила Ли Хе-Кёнг из Южной Кореи
Престижный турнир по дзюдо проходит 4-5 февраля на татами дворца спорта «Accor Arena в Берси» в Париже.
Фото: olympic.kz
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