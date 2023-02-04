Абиба Абужакынова завоевала «бронзу» турнира «Большой шлем» в Париже

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала бронзовым призером турнира «Большой шлем» в Париже в весе до 48 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

В поединке за бронзу казахстанская дзюдоистка победила Ли Хе-Кёнг из Южной Кореи

Престижный турнир по дзюдо проходит 4-5 февраля на татами дворца спорта «Accor Arena в Берси» в Париже.

Фото: olympic.kz