Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Абиба Абужакынова завоевала «бронзу» турнира «Большой шлем» в Париже

4 Февраля 2023, 22:35
Абиба Абужакынова завоевала «бронзу» турнира «Большой шлем» в Париже

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала бронзовым призером турнира «Большой шлем» в Париже в весе до 48 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

В поединке за бронзу казахстанская дзюдоистка победила Ли Хе-Кёнг из Южной Кореи

Престижный турнир по дзюдо проходит 4-5 февраля на татами дворца спорта «Accor Arena в Берси» в Париже.


Фото: olympic.kz

Новости по теме
Бублик, Голубев и Недовесов не смогли выйти в полуфиналы турниров АТР
СМИ: Катар намерен купить «Манчестер Юнайтед»
Они пишут историю: Как финалисты готовятся к Гранд-финалу Tartyl Fest
Теги:
Читайте также
Бублик, Голубев и Недовесов не смогли выйти в полуфиналы турниров АТР
Международный турнир по легкой атлетике на призы Ольги Рыпаковой пройдет в Усть-Каменогорске
СМИ: Катар намерен купить «Манчестер Юнайтед»
«Барыс» назвал состав на заключительный выезд сезона КХЛ
Гонщик «Астаны» финишировал в топ-три лидеров третьего этапа «Вуэльты Андалусии»
Они пишут историю: Как финалисты готовятся к Гранд-финалу Tartyl Fest
Шахматистка Бибисара Асаубаева провела мастер-класс в Жанаозене
Закупили 10 тонн макарон: Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана

Лента новостей