Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Абиба Абужакынова вышла в финал чемпионата Азии по дзюдо
4 Августа 2022 14:26

Абиба Абужакынова вышла в финал чемпионата Азии по дзюдо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 4 августа, в Нур-Султане стартовал чемпионат Азии по дзюдо. Казахстанка Абиба Абужакынова пробилась в финал турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Абиба будет биться за золотую медаль в категории до 48 кг. В первой схватке она оказалась сильнее Чен-Хао Лин (Тайбэй). А в полуфинале выиграла у Наранцецег Ганбаатар (Монголия).




Фото: olympic.kz

Новости по теме
Определились призеры юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису
Названы позиции казахстанских боксеров в рейтинге IBF
Аида Сатыбалдинова прошла взвешивание перед боем за титул WBC в США
Читайте также
Определились призеры юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису
Футболист «Кайрата» дисквалифицирован, директор «Кызыл Жара» и клубы КПЛ оплатят штрафы
Казахстан завоевал три медали на юниорском ЧМ по таеквондо
Аида Сатыбалдинова прошла взвешивание перед боем за титул WBC в США
Анастасия Рыпакова не прошла в финал ЧМ U20 по легкой атлетике
Мария Агапова объявила следующую соперницу и дату боя в UFC
Где смотреть трансляцию матча «Зриньски» — «Тобол» в Лиге конференций
Казахстан в четвертьфинале ЧМ по теннису среди юниоров сыграет со Словенией
Популярное
1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
2 Поезд столкнулся с авто в Алматинской области - погиб водитель
3 Продукты по спецкарточке будут покупать социально уязвимые слои населения в Нур-Султане
4 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
5 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив