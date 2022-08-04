4 Августа 2022 14:26

Абиба Абужакынова вышла в финал чемпионата Азии по дзюдо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 4 августа, в Нур-Султане стартовал чемпионат Азии по дзюдо. Казахстанка Абиба Абужакынова пробилась в финал турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Абиба будет биться за золотую медаль в категории до 48 кг. В первой схватке она оказалась сильнее Чен-Хао Лин (Тайбэй). А в полуфинале выиграла у Наранцецег Ганбаатар (Монголия).









Фото: olympic.kz