Абиба Абужакынова стала бронзовым призером Grand Slam в Абу-Даби

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Абу-Даби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В схватке за третье место в категории до 48 кг Абужакынова встретилась с Асунтой Скуттой из Италии. Казахстанке удалось одержать досрочную победу.

Не так давно спортсменка завоевала «бронзу» на чемпионате мира в Ташкенте.









Фото: olympic.kz







