18:33, 06 Октябрь 2022 | GMT +6
Абиба Абужакынова стала бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В схватке за третье место в категории до 48 кг она встретилась с Мари Ди Варгас Лей (Чили).
В дополнительное время соперница получила три предупреждения, что и сделало казахстанку обладательницей награды.
Фото: olympic.kz