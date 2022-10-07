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    18:33, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Абиба Абужакынова стала бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо

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    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В схватке за третье место в категории до 48 кг она встретилась с Мари Ди Варгас Лей (Чили).

    В дополнительное время соперница получила три предупреждения, что и сделало казахстанку обладательницей награды.



    Фото: olympic.kz




    Теги:
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