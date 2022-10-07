Абиба Абужакынова стала бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В схватке за третье место в категории до 48 кг она встретилась с Мари Ди Варгас Лей (Чили).

В дополнительное время соперница получила три предупреждения, что и сделало казахстанку обладательницей награды.









Фото: olympic.kz











