Абиба Абужакынова поборется за «бронзу» турнира серии Grand Slam по дзюдо

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова выступит в схватке за третье место на крупном турнире серии Grand Slam в Абу-Даби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В утешительном раунде категории до 48 кг она оказалась сильнее Милицы Николич.

За медаль Абужакынова будет биться с Асунтой Скутто из Италии (Сербия).









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