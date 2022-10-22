19:19, 21 Октябрь 2022 | GMT +6
Абиба Абужакынова поборется за «бронзу» турнира серии Grand Slam по дзюдо
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова выступит в схватке за третье место на крупном турнире серии Grand Slam в Абу-Даби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В утешительном раунде категории до 48 кг она оказалась сильнее Милицы Николич.
За медаль Абужакынова будет биться с Асунтой Скутто из Италии (Сербия).
Фото: sports.kz