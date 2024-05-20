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    19:25, 19 Май 2024 | GMT +6

    Абиба Абужакынова завоевала «бронзу» ЧМ по дзюдо в Абу-Даби

    Абиба Абужакынова
    Фото: Olympic.kz

    Абиба Абужакынова стала бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанка стала третьей в весовой категории до 48 килограммов. В решающей для себя схватке Абиба оказалась сильнее Тугче Бедер (Турция). Абужакынова выиграла досрочно.

    Абиба Абужакынова во второй раз в карьере стала третьей на чемпионате мира. Впервые она отметилась наградой на мировом первенстве в 2022 году.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Медаль Чемпионат мира
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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