Абиба Абужакынова завоевала «бронзу» ЧМ по дзюдо в Абу-Даби

Абиба Абужакынова стала бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанка стала третьей в весовой категории до 48 килограммов. В решающей для себя схватке Абиба оказалась сильнее Тугче Бедер (Турция). Абужакынова выиграла досрочно.

Абиба Абужакынова во второй раз в карьере стала третьей на чемпионате мира. Впервые она отметилась наградой на мировом первенстве в 2022 году.





