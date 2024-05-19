РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:15, 19 Май 2024 | GMT +6

    Абиба Абужакынова с победы стартовала на ЧМ по дзюдо

    Абиба Абужакынова
    Фото: НОК РК

    Представительница команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова (до 48 килограммов) выиграла свою первую схватку на чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    А. Абужакынова начала турнир со второго раунда. Против нее на татами вышла Сила Ерсин из Турции.

    Казахстанка выиграла в дополнительное время, заработав за прием «иппон». Следующей оппоненткой станет Маруса Стангар (Словения).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Чемпионат мира
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!