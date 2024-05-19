Абиба Абужакынова с победы стартовала на ЧМ по дзюдо

Представительница команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова (до 48 килограммов) выиграла свою первую схватку на чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

А. Абужакынова начала турнир со второго раунда. Против нее на татами вышла Сила Ерсин из Турции.

Казахстанка выиграла в дополнительное время, заработав за прием «иппон». Следующей оппоненткой станет Маруса Стангар (Словения).