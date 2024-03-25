Абелевская премия вручена математику Мишелю Талаграну

Норвежская академия наук и литературы приняла решение присудить премию Абеля за 2024 год Мишелю Талагранду из Французского национального центра научных исследований (CNRS) в Париже, Франция, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Абелевская премия (Abel Prize) была основана в 2002 году и названа в честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля. Ежегодно она присуждается Норвежской академией наук и литературы в Осло выдающимся математикам современности. Денежный размер премии составляет около 700 тысяч долларов.

Мишель Талагран разработал формулы, которые позволяют сделать случайные процессы более предсказуемыми и которые, в свою очередь, можно использовать в таких областях, как физика и статистика.

Ассаф Наор, математик из Принстонского университета в США, рассказал британскому журналу Nature, о важности работы Талаграна.

— Практически ежедневно мы публикуем научные статьи, в которых используются его формулы, — отметил он.

Для Талаграна же, по его словам, награда стала полной неожиданностью.

— В течение как минимум четырех секунд в моей голове царила полная пустота. Если бы мне сказали, что перед Белым домом приземлился инопланетный корабль, я бы не удивился больше, — говорит ученый.

Мишель Талагран специализируется на теории вероятностей и случайных процессах и разработал математические модели явлений, управляемых случайностью. Типичным примером такого явления, по его словам, является уровень воды в реке, который меняется и на который влияют несколько независимых друг от друга факторов, таких как дождь, ветер и температура.

Талагранд наиболее известен своими «неравенствами». Это набор формул, устанавливающих пределы того, насколько случайные процессы могут варьироваться и колебаться в том или ином направлении.

В своем исследовании он показал, как в таких процессах различные факторы часто компенсируют друг друга, поэтому конечным результатом часто становится меньше вариаций, а не больше. По его словам, это вклад в математику, которым он больше всего гордится.