Абелардо де ла Эсприэлья лидирует на выборах президента Колумбии

Независимый кандидат Абелардо де ла Эсприэлья лидирует во втором туре президентских выборов в Колумбии и, согласно предварительным результатам, близок к победе, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

По данным Национального гражданского реестра после подсчета 98,22% бюллетеней он набирает 49,77% голосов против 48,59% у своего соперника Ивана Сепеды.

Второй тур выборов прошел в воскресенье. Голосование продолжалось с 8:00 до 16:00 по местному времени. Правом голоса обладали более 41,4 млн граждан, которые могли проголосовать примерно на 13 тысячах избирательных участков по всей стране.

Согласно избирательному законодательству Колумбии, для победы в первом туре кандидат должен получить более половины голосов. Если этого не происходит, два лидера выходят во второй тур, где победителем становится кандидат, набравший большинство голосов.

Абелардо де ла Эсприэлья 47 лет. По профессии он юрист. Кандидат, связанный с ультраправым движением «Защитники Родины», выступает за ужесточение политики в сфере безопасности и существенное сокращение государственных расходов. Его кандидатом в вице-президенты является бывший министр финансов Колумбии Хосе Мануэль Рестрепо.

Ожидается, что новый глава государства вступит в должность 7 августа и будет руководить страной до 2030 года.