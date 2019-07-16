Абель Санчес озвучил причину личной неприязни «Канело» к Головкину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший главный тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Абель Санчес озвучил причину личного конфликта между казахстанцем и Саулем «Канело» Альваресом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Я думаю, мы сказали много неприятного «Канело». В то время, когда мы с Головкиным работали вместе, наша команда сказала много вещей, которые Альварес принял слишком лично, но нужно понимать, что это лишь игра. Я надеюсь, что это не помешает им провести третий бой — первые два были хороши», — передает портал Boxingscene.com. слова Санчеса.

Напомним, Абель Санчес являлся тренером Головкина в течение девяти лет. Новым тренером казахстанца был назначен Джонатан Бэнкс, известный по работе с Владимиром Кличко.



