Абдумалик и Садуакасова вошли в ТОП-10 на Чемпионате мира по быстрым шахматам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В Санкт-Петербурге завершился чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид). По его итогам казахстанкам Жансае Абдумалик и Динаре Садуакасовой удалось войти в ТОП-10, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Абдумалик набрала 8,5 очка из 12 возможных. Это позволило ей занять 6 место. В свою очередь, актив Садуакасовой состоял из 8 очков. Такого результата хватило, чтобы расположиться на 10 месте.

Добавим, что сегодня, 29 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат мира по молниеносным шахматам (блиц). Он пройдет в течение двух дней.

Фото: wrbc2018.com