Абдумалик и Асаубаева сыграют друг с другом на этапе Гран-при ФИДЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье состоится открытие первого этапа женского Гран-при ФИДЕ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы Казахстанской федерации шахмат в Facebook.

Турнир соберет 12 сильнейших шахматисток мира в столице Казахстана. В этой серии этапа Women Grand Prix-2022 (WGP) честь Казахстана будет защищать Бибисара Асаубаева.

Согласно официальному регламенту турнира и международному рейтингу лидер женской сборной РК по шахматам Жансая Абдумалик также вошла в список участниц.

Полный список участниц Women Grand Prix-2022:

1. Goryachkina Aleksandra FID

2. Lagno Kateryna FID

3. Kashlinskaya Alina POL

4. Assaubayeva, Bibisara KAZ

5. Tan Zhongyi CHN

6. Wagner Dinara GER

7. Paehtz Elisabeth GER

8. Zhu Jiner CHN

9. Abdumalik Zhansaya KAZ

10. Kosteniuk Alexandra FID

11. Vaishali Rameshbabu IND

12. Shuvalova Polina FID

По итогам турнира набравшие наибольшее количество очков в серии «WGP» получают право на участие в женском турнире претенденток ФИДЕ.

Жеребьёвка 1 тура:



GM Goryachkina Aleksandra (2579)FID - IM Shuvalova Polina (2510)FID

GM Lagno Kateryna (2547) FID - GM Vaishali Rameshbabu (2586) IND

IM Kashlinskaya Alina (2504) POL - GM Kosteniuk Alexandra 2521 FID

IM Assaubayeva Bibisara (2439) KAZ - GM Abdumalik Zhansaya (2495) KAZ

GM Tan Zhongyi 2525 CHN - WGM Zhu Jiner 2464 CHN

WGM Wagner Dinara 2341 GER - IM Paehtz Elisabeth 2484 GER

Первый тур стартует 18 сентября в 15:00. Все желающие могут посетить турнир по адресу Мангилик-ел 55/18, здание МФЦ, блок 3.3. А также поклонники игры смогут наблюдать за матчами онлайн на сайте chess.com, на сайте ФИДЕ и на официальном youtube канале Федерации шахмат.



