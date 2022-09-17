Абдумалик и Асаубаева сыграют друг с другом на этапе Гран-при ФИДЕ
Турнир соберет 12 сильнейших шахматисток мира в столице Казахстана. В этой серии этапа Women Grand Prix-2022 (WGP) честь Казахстана будет защищать Бибисара Асаубаева.
Согласно официальному регламенту турнира и международному рейтингу лидер женской сборной РК по шахматам Жансая Абдумалик также вошла в список участниц.
Полный список участниц Women Grand Prix-2022:
1. Goryachkina Aleksandra FID
2. Lagno Kateryna FID
3. Kashlinskaya Alina POL
4. Assaubayeva, Bibisara KAZ
5. Tan Zhongyi CHN
6. Wagner Dinara GER
7. Paehtz Elisabeth GER
8. Zhu Jiner CHN
9. Abdumalik Zhansaya KAZ
10. Kosteniuk Alexandra FID
11. Vaishali Rameshbabu IND
12. Shuvalova Polina FID
По итогам турнира набравшие наибольшее количество очков в серии «WGP» получают право на участие в женском турнире претенденток ФИДЕ.
Первый тур стартует 18 сентября в 15:00. Все желающие могут посетить турнир по адресу Мангилик-ел 55/18, здание МФЦ, блок 3.3. А также поклонники игры смогут наблюдать за матчами онлайн на сайте chess.com, на сайте ФИДЕ и на официальном youtube канале Федерации шахмат.