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Абдулла Гюль: Казахстан стал центром экономической стабильности и безопасности

10 Декабря 2021 19:18
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Абдулла Гюль: Казахстан стал центром экономической стабильности и безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 30 лет Казахстан стал центром экономической стабильности и безопасности. Такое мнение выразил бывший Президент Турции Абдулла Гюль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Поздравляю Первого Президента Казахстана, моего дорогого друга, брата Нурсултана Назарбаева с юбилеем Независимости», - обратился Абдулла Гюль к участникам международной научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс», посвященной 30-летию Независимости Казахстана.

Экс-президент Турции при этом дал высокую оценку всем заслугам Елбасы в становлении братского для Турции народа.

«Хочу поблагодарить Нурсултана Назарбаева за заслуги не только перед казахским народом, но и перед всем тюркским миром. Во время 30-летнего юбилея Независимости Казахстана его деятельность заслуживает всеобщего признания. Казахстан, как яркая звезда в Азии, стал центром экономической стабильности и безопасности. Также в международном сообществе ваша страна признана безопасной страной. Лидеру нации Нурсултану Назарбаеву желаю здоровья и благополучия. Пользуясь случаем, желаю успехов уважаемому Президенту Касым-Жомарту Токаеву и казахскому народу», - подчеркнул Абдулла Гюль.

Напомним, в столице состоялась международная научно-практическая конференция «Лидерство. Стабильность. Прогресс» в рамках празднования 30-летия Независимости. В мероприятии приняли участие известные государственные и общественные деятели, парламентарии, представители международных организаций, ученые и эксперты из разных стран мира.


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#Турция   #30 лет Независимости  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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