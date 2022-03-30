ABDI - об условиях продажи бумаги: Свобода выбора остается за покупателями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Магазин канцелярских товаров ABDI ответил на запрос корреспондента МИА «Казинформ» касательно продажи бумаги А3 и А4 только в том случае, если покупатель вдобавок приобретает канцтовары на такую же сумму. В компании отметили, что свобода выбора остается за покупателями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью не допущения повышенного ажиотажа, а также скупки большого количеств офисной бумаги недобропорядочными физическими или юридическими лицами для дальнейшей перепродажи по спекулятивной цене, компания ABDI предлагала в рознице приобрести канцелярские товары по акции, свобода выбора по которой оставалась за покупателем», - прокомментировали в компании.

В ABDI также пояснили, в связи с чем возникла такая ситуация, что на руки отпускают бумаги А3 и А4 только в том случае, если покупатель вдобавок приобретает канцтовары на такую же сумму.

Как пояснили в компании, весь объем бумажной продукции, в том числе и офисной бумаги А3-А4, который реализует компания на казахстанском рынке, завозится из Российской Федерации.

«Розничная стоимость офисной бумаги в магазинах ABDI за первый квартал 2022 года выросла на 100%, в частности цена офисной бумаги Svetocopy А4, 500 листов на 1 января 2022 года составляла 1495 тенге, на 30 марта 2022 года – 3000 тенге, что объективно связано с глобальными перебоями поставок офисной бумаги в страны ЕАЭС и остановкой ее производства на комбинате в городе Светогорске. В частности, в официальных письмах от 9 и 15 марта 2022 года Глобальная компания по производству и поставке офисной бумаги А3 и А4 бумаги на территорию Казахстана «Сильвамо Коропорейшн Рус» оповестила всех дистрибьюторов о перебоях в поставке критически важного сырья из стран Европы , необходимого для обеспечения операционного процесса и производства, как следствие планировалось временное сокращение производства офисной бумаги, но произошла полная остановка масштабного производства на неопределенный срок», - прокомментировали в компании.

В ABDI также заверили, что на данный момент со стороны производителя изыскиваются все меры по оперативному решению и поиску альтернативных путей поиска необходимого сырья.

«Заказы, размещенные дистрибьюторами на март 2022 года компанией «Сильвамо Корпорейшн Рус» по объективным причинам в полном объеме не исполнены. А заказы, размещенные дистрибьюторами на апрель 2022 года, не будут исполнены по причине остановки производства», - добавили в компании.

Ранее Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК признал нарушением действия магазина ABDI о продаже бумаги при приобретении канцтоваров.

В запросе корреспондента агентства о том, является ли нарушением действия магазина канцелярских товаров ABDI о продаже бумаги А3 и А4 только в том случае, если покупатель вдобавок приобретает канцтовары на такую же сумму, в Комитете по защите прав потребителей ответили, что это является нарушением по пункту 1 и 1-1 статьи 28 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей», которая гласит: Статья 28. Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя) по обеспечению свободного выбора товара (работы, услуги): 1. Продавец обязан обеспечить потребителю свободный выбор товара (работы, услуги) надлежащего качества в удобное для потребителя время с учетом режима работы продавца. Запрещается принуждать потребителя приобретать товар в ненужном ему количестве и (или) ассортименте. 1-1. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). А в статье 7 указаны все права потребителей, том числе право на свободный выбор товара (работы, услуги) и право на защиту прав и законных интересов.