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Абайская область получит новый импульс для качественного развития - Алихан Смаилов

24 Января 2023, 12:05
Абайская область получит новый импульс для качественного развития - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана одобрило Комплексный план социально-экономического развития Абайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, Комплексный план социально-экономического развития Абайской области включает в себя свыше 100 мероприятий. Это - реализация инвестиционных проектов, развитие жилищной, социальной и иной инфраструктуры, обеспечение гражданской защиты, а также решение вопросов экологии.

«Общий бюджет плана составляет около 1,9 трлн тенге. Хочу отметить, что большая часть из них – частные инвестиции. В области будут реализованы такие крупные проекты, как железнодорожный участок «Аягоз-Бахты-граница Китая», горно-обогатительный комбинат и промышленная разработка месторождения меди «Айдарлы», мясоперерабатывающий комбинат, «сухой» порт и логистический парк. Эффективное выполнение задач Комплексного плана обеспечит рост объёмов промышленности и валовой продукции сельского хозяйства в 1,5 раза, инвестиций в основной капитал в 3,5 раза», - сказал Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства.

«В целом, регион получит новый импульс для качественного развития. Этот план должен раскрыть потенциал области, улучшить качество жизни его жителей. А главное – будет создано 14 тысяч рабочих мест», - подчеркнул Премьер-Министр .

На заседании члены Правительства проголосовали за соответствующий проект постановления, приняв Комплексный план развития региона.

«Министерству национальной экономики и акимату области совместно с заинтересованными госорганами необходимо обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий Комплексного плана», - обратился глава Правительства.

Фото: primeminister.kz


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