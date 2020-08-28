Абай определил духовные горизонты нации на столетия вперед – круглый стол в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В четверг в Москве в пресс-центре издательского дома «Аргументы и факты» состоялся круглый стол, посвященный 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Это первое офлайн-мероприятие с участием большого числа приглашенных гостей, организованное посольством Казахстана в России после введения «коронавирусных» ограничений, сообщает пресс-служба диппредставительства.

Открывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев напомнил, что литература в жизни каждого человека занимает особое место, а генетический код нации формирует именно писатель. В этом контексте отрадно, что именно сейчас по-настоящему происходит осмысление роли Абая, который сумел выразить вечные истины так, что они стали понятны простому народу.

Посол подчеркнул, что для него большая честь присутствовать на этом мероприятии с участием уважаемых российских литераторов и издателей, в связи с чем, особенно приятно вручить орден «Достык» 2-ой степени главному редактору издательства «Художественная литература» Георгию Пряхину за значительный вклад в укрепление дружественных отношений между государствами, заслуги в пропаганде наследия Абая.

Г. Пряхин поблагодарил за высокую награду, добавив, что это первый орден в его жизни. Он признался, что любит читать Слова назидания «на сон грядущий», подчеркнув, что Абай приобретает ипостась человека мира именно сейчас, когда наметился разлом цивилизаций между Востоком и Западом, между Азией и Европой.

«В его творчестве проповедь мира и добрососедства – главенствующая, – подчеркнул Георгий Пряхин. – Неслучайно самое глобальное решение Елбасы – закрытие Семипалатинского ядерного полигона – связано с родиной Абая, где он жил, творил и может, повлиял на это решение спустя десятилетия».

«Мне нравится формат общения Абая с народом. Он разговаривает с ним на равных. Он учит, но не поучает. Поражает невероятная современность письма, хотя написано почти полтора века назад», – резюмировал главред издательства.

Тему продолжил писатель, доктор филологических наук, автор книги «Абай» из серии ЖЗЛ Николай Анастасьев. Он обратил внимание, что в Словах назидания нет менторства. Однако посетовал, что, возможно, поэтическое величие Абая еще долго в мире не будет признано и осознано, точно так же, как невозможно перевести на европейские языки гениальный стихослог Пушкина. В связи с чем, писатель выразил надежду, что отмечаемый ныне 175-летний юбилей станет стимулом для изучения наследия Абая.

«Основная задача – вернуть Абая в атмосферу мировой культурной ойкумены. Это самое главное, что предстоит сделать», – заключил Н. Анастасьев.

Главный редактор журнала «Роман-газета» Юрий Козлов напомнил, что в истории каждого народа есть такие личности, которые аккумулируют всю мудрость нации и определяют ее духовные горизонты на столетия вперед: в Германии это Гёте, в России – Пушкин, в Казахстане – Абай. По его словам, гениальность Абая в том, что он открыл миру душу степняка и вобрал в себя всё то, что формировало казахскую нацию.

«Абай современен, читать его – праздник для каждого думающего человека, к нему можно возвращаться бесконечно. Это нестареющая мудрость, которая помогает людям оставаться людьми», – подчеркнул он.

В рамках круглого стола был презентован приуроченный к 175-летнему юбилею сборник «Познание Абая – познание самого себя». Богато иллюстрированное издание содержит Слова назидания Абая в переводе литературоведа Виктора Шкловского, раздел, где российские и казахстанские филологи размышляют о параллелях творчества Абая с произведениями Пушкина, Толстого, Достоевского, с которым Абай, по некоторым легендам, мог встречаться в Семипалатинске, а также серию коротких эссе о различных фактах жизненного пути мыслителя. Материалы собраны при содействии директора Государственного историко-культурного музея-заповедника Абая Турдыкула Шанбая. Книга тиражом 1000 экземпляров выйдет в свет в сентябре и предварительно будет представлена на следующей неделе на Московской международной книжной ярмарке.

Подводя итоги встречи, ее участники поддержали прозвучавшую в ходе круглого стола мысль о возвращении Абая в атмосферу «мировой культурной ойкумены». По их мнению, задача для будущих исследователей – не просто переводить и говорить о величии, о чем уже много сказано, а погрузиться в ту эпоху, изучать, с кем Абай общался, кого читал, с чем соприкасался, после чего возвращаться уже в нынешнее время. Тем самым, резюмировали гости мероприятия, открывается новое направление в постижении наследия великого казахского классика. Также участники дискуссии предложили создать единое евразийское издательство, которое служило бы своеобразным литературным мостом между нашими странами.