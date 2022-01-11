Абай Дуйсеков: Мы сила, когда едины

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Благодаря своевременно принятым решениям Президента Касым-Жомарта Токаева удалось сохранить целостность страны в сложившейся непростой ситуации. Такое мнение высказал председатель Молодежного ресурсного центра по Костанайской области Абай Дуйсеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Мажилиса. Во время этой встречи он озвучил самые актуальные изменения в государстве на данный момент. Нельзя не отметить, что благодаря своевременно принятым решениям Президента в Казахстане удалось сохранить целостность в этой непростой ситуации. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сейчас во всех регионах страны стабильная ситуация. По его словам, те события, которые обрушились на Казахстан, выявили недостатки и проблемные точки в работе исполнительных органов», - сказал А. Дуйсеков.

Также, как отмечает молодежный лидер, Президент поручил в течение трех недель подготовить программу действий на 2022 год.

«Это говорит о серьезных намерениях Главы государства навести порядок в стране, улучшить деятельность всех сфер и качество жизни казахстанцев. Президент поставил конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах. Его поручения коснулись и системы образования. Как подчеркнул Президент, нам всем нужно изменить взгляд на образование: пора увлечения гуманитарными специальностями прошла. Приоритет нужно отдать техническим профессиям, предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников», - добавил А. Дуйсеков.

«Во время последних событий абсолютное большинство наших граждан проявили патриотизм. Это именно то чувство, которое должно быть присуще каждому казахстанцу. Мы сила, когда мы едины. Мы полностью поддерживаем нашего Президента, который уверенно ведет за собой независимую страну», - подытожил он.