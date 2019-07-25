Абай Баймульдин: В столице уровень безработицы ниже среднего по Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице уровень безработицы ниже среднего по Казахстану. Об этом сообщил на брифинге директор Центра занятости населения акимата города Нур-Султан Абай Баймульдин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация на рынке труда нашей столицы остается стабильной. Уровень безработицы у нас на отметке, в целом, по городу 4,5 процента – намного ниже республиканского показателя 4,7 процента. На сегодняшний день в Центр занятости города Нур-Султан обратилось более 10 тысяч граждан. Из них на постоянные рабочие места трудоустроены около 1,5 тыс. человек. Для получения первоначального опыта работы на молодежную практику устроены более 500 молодых людей. Порядка 120 тысяч граждан устроены на социальные рабочие места и около 2 тысяч на общественные работы. К нам обратились 610 лиц с ограниченными возможностями, из них 336 лицам было оказано содействие в трудоустройстве. Обратились 30 лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 13 из них трудоустроены. Состоят на учете службы апробации 45 человек, из них 16 трудоустроены. И граждан из числа молодежи, оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей обратилось 10 человек, 7 трудоустроены», – сказал А.Баймульдин.

По его словам, в столице оформили адресную социальную помощь нового формата 850 семей. Ожидали 5 361 семью, а обратились 5 498 семей, с количеством членов семей 32 988 человек. В этих семьях, при плане 99 человек, трудоустроены 33 члена семьи.

А.Баймульдин напомнил, что в 2018 году за адресной социальной помощью обратились всего лишь 900 семей. В этом году, только в апреле поступило около 3 тысяч заявлений.

Организациями города сокращено 280 работников, из них 150 трудоустроены.

Также А.Баймульдин сообщил, что в базе данных вакансий по городу Нур-Султан около 6 тысяч свободных вакансий. Краткосрочное профессиональное обучение, при плане 913 человек, на сегодняшний день проходят 362 человека.

Всего в столице на учете состоит около 4 тысяч безработных.

Далее, директор Центра занятости отметил, что с октября 2018 года действует электронная биржа труда, интегрированная с другими онлайн-площадками, работодателями, частными агентствами занятости и СМИ. Сформирована крупнейшая база соискателей и вакансий. Преимущество электронной биржи в том, что она доступна для всех участников рынка труда. Граждане, не выходя из дома, могут самостоятельно осуществлять поиск работы и контактировать с работодателями. Также начали открываться, в рамках совместного проекта с НПП «Атамекен», мобильные центры занятости.