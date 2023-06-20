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Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии

Автор:  
Гульмира Байзакова
20 Июня 2023, 02:31
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии Фото: kff.kz

БЕЛФАСТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу в Белфасте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Таким образом, казахстанская команда повела в счете - 1:0.

Первый тайм закончился вничью - 0:0. Сборная Казахстана вышла на эту игру в следующем составе: Шацкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Быстров, Габышев, Оразов, Тагыберген, Бейсебеков, Зайнутдинов, Самородов.

Перед этим матчем у сборной Казахстана было шесть очков: в двух последних матчах она обыграла Данию (3:2) и Сан-Марино (3:0). Что касается сборной Северной Ирландии, то она потерпела два поражения подряд и имеет в активе три очка.

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