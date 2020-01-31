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АBAI: Новая вывеска появилась на здании аэропорта Семея

31 Января 2020 18:05
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АBAI: Новая вывеска появилась на здании аэропорта Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Семея официально получил имя Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В аэропорту сообщили, что новая вывеска «АBAI» была на днях установлена на здании воздушной гавани.

«Сегодня аэропорт официально, по документам носит название ТОО «Международный аэропорт имени Абая», - пояснили в аэропорту.

При этом в компании напомнили, что в середине ноября 2019 года республиканской ономастической комиссией при правительстве РК было принято решение о переименовании аэропорта Семея в Абай.

Напомним, что предложение семейчан о присвоении аэропорту города имени Абая, а образовательным учреждениям - имен выдающихся личностей было одобрено еще осенью 2019 года на областной ономастической комиссии и поддержано депутатами Восточно-Казахстанского областного маслихата.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Абай,
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Орал Ерланулы

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