Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Abai Marathon пройдет в Семее

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Мая 2023, 20:26
Abai Marathon пройдет в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 23 июля в Семее пройдет массовый легкоатлетический забег Abai Marathon. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Участие в спортивном мероприятии могут принять как профессионалы, так и спортсмены-любители из Абайской области , а также из других регионов Казахстана. Для участников будут доступны следующие дистанции: кросс - 5 км; забег - 10 км; полумарафон - 21,1 км. В рамках марафона состоятся шоу-программы с участием известных ведущих, а также розыгрыш призов и конкурс от партнеров, до начала забега все участники проведут совместную разминку.

Подробная информация о мероприятии и регистрация участников доступны на сайте организаторов www.globalsport.kz. Количество участников: до 500 человек. Дата и время проведения: 23 июля, с 7 до 13:00 часов.
Спорт   Абайская область   Семей  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе
Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе
Ряд сел переименуют в Акмолинской области
Ряд сел переименуют в Акмолинской области
Известным горожанам присвоили звания почетного гражданина Семея
Известным горожанам присвоили звания почетного гражданина Семея
Какое место в группе занимает Казахстан после четырех матчей на ЧМ-2023 по хоккею
Какое место в группе занимает Казахстан после четырех матчей на ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2023 по хоккею