Abai Marathon пройдет в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 23 июля в Семее пройдет массовый легкоатлетический забег Abai Marathon. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Участие в спортивном мероприятии могут принять как профессионалы, так и спортсмены-любители из Абайской области , а также из других регионов Казахстана. Для участников будут доступны следующие дистанции: кросс - 5 км; забег - 10 км; полумарафон - 21,1 км. В рамках марафона состоятся шоу-программы с участием известных ведущих, а также розыгрыш призов и конкурс от партнеров, до начала забега все участники проведут совместную разминку.