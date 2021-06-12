Абаевские чтения впервые провели в Шанхае

ШАНХАЙ. КАЗИНФОРМ - В целях дальнейшего развития культурно-гуманитарного и образовательного сотрудничества между Казахстаном и Китаем, а также презентации литературного и музыкального наследия Абая Кунанбайулы, генеральное консульство Казахстана в Шанхае совместно с Шанхайской библиотекой провели первые в этом крупнейшем культурном и экономическом центре Китая Абаевские чтения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На церемонии их открытия с приветственными речами выступили генеральный консул Казахстана Рахымжан Рахимов, директор библиотеки Чэн Чао, а также (посредством видеосвязи из Пекина) известный китайский писатель и переводчик Абая Акбар Мажит.

В программу чтений вошли литературные и музыкальные произведения Абая, представленные гражданами Казахстана, Китая и России на нескольких языках. Китайский историк и политолог Азат Изоллаулы выступил с отрывком из стихотворения Абая «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да». Китайская певица Лин Бао и российский певец Николай Шамов исполнили на казахском языке популярные пенси Абая «Көзімнің қарасы» и «Айттым сәлем Қаламқас». Китайский учёный-антрополог Чжан Шань продемонстрировал виртуозную игру на домбре и сыбызгы.

Кроме того, в рамках мероприятия генконсульство передало в книжный фонд библиотеки издания с произведениями Абая на китайском языке .

Абаевские чтения позволили поближе познакомить китайскую аудиторию с произведениями великого казахского поэта, мыслителя и композитора и получили высокую оценку со стороны гостей мероприятия.

По словам директора Евразийского научно-исследовательского института при Шанхайском университете политических наук и права Ли Синя, произведениям Абая присущ глубокий смысл, а сама встреча представила прекрасную возможность услышать вживую его стихи и песни.

Как отметил директор Центра по изучению России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Пан Давэй, такие мероприятия на деле способствуют укреплению культурно-гуманитарных отношений между двумя странами и народами.

Декан Факультета центральноазиатских языков Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Шанхайского университета иностранных языков У Айчжун поблагодарила инициаторов встречи и выразила готовность в перспективе проводить новые совместные культурно-образовательные мероприятия.

В первых Абаевских чтениях также приняли участие руководство и представители управлений иностранных дел народных правительств гг. Шанхай и Нинб, провинции Чжэцзян, Шанхайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами, Комитета по содействию международной торговле г. Шанхая, крупных научно-образовательных центров, таких как Шанхайская академия общественных наук, Шанхайская академия международных исследований, Шанхайский университет политических наук и права, Восточно-китайский педагогический университет и Шанхайский университет иностранных языков.