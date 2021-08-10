Абаевские чтения провели в Пекине

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В музее «Цзиньтай» в центральном пекинском парке «Чаоян» в рамках празднования Дня Абая проведены Абаевские чтения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятнику Абая, созданному известным китайским скульптором Юань Сикунем и установленному в марте 2014 года в парке «Чаоян» в центре Пекина.

Слушателями Абаевских чтений стали представители Министерства иностранных дел, Министерства культуры и туризма КНР, Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами, Секретариата ШОС, главы диппредставительств стран СНГ в Китае, казахстанские и китайские студенты.

В своем выступлении Посол РК в КНР Габит Койшибаев кратко рассказал о творчестве Абая, его роли в формировании казахской философии и литературного языка.

«Семь лет назад, здесь, в самом сердце Пекина, был установлен памятник нашему великому поэту Абаю. Это знаменательное событие стало еще одним шагом к ознакомлению китайской общественности с классикой казахской литературы, оставив важный след в двустороннем культурно-гуманитарном сотрудничестве», - сказал он.

Дипломат напомнил, что первым Абая на китайский язык перевел талантливый переводчик Ха Хуанчжан. Большой вклад в осуществление переводов произведений Абая на китайский язык также внес известный писатель и литературовед Акбар Мажит.

В свою очередь, китайский скульптор Юань Сикунь рассказал, что в последние годы Абаевские чтения у памятника Абаю в Пекине стали хорошей традицией.

«Ежегодно здесь собирается молодежь из Казахстана и Китая, чтобы читать и петь классические стихи Абая», - подчеркнул он.

Руководитель Главного управления издательской группы «Писатели Китая» Акбар Мажит отметил, что «раньше Абай был сыном казахских степей. После перевода его произведений на 47 языков мира Абай завоевал мировое признание».

Также Акбар Мажит сообщил, что в Китае с 1950-х годов переводятся труды и слова назидания Абая на китайский язык. При этом он отметил, что произведения Абая, переведенные на китайский язык «стали мостом и связующим звеном между культурами народов Китая и Казахстана».

Гостей порадовали своими выступлениями китайские учащиеся, изучающие казахский язык, и молодежь из Казахстана, обучающаяся в вузах Китая, а также дети казахстанских дипломатов, которые продекламировали отрывки из произведений Абая и исполнили известные казахские музыкальные композиции.