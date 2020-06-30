«Абаевские чтения» прошли в швейцарских Альпах

ЛЮЦЕРН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 175-летия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева Посольство Казахстана в Швейцарии организовало open-air мероприятие – «Абаевские чтения» с участием представителей академической среды из Университета Цюриха, швейцарцев, увлекающихся творчеством Абая, студентов из Казахстана, обучающихся в Швейцарии, казахской диаспоры и друзей Посольства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Мероприятие прошло в живописном пригороде Люцерна у старинного замка Мегган, окруженного Альпами и знаменитым Люцернским озером.

В связи с пандемией коронавируса такой формат оказался наиболее приемлемым и интересным, ведь Абай даже лучше воспринимается на просторах природы, нежели в академических стенах.

Посол Казахстана Алибек Бакаев отметил, что «Абай для казахского народа как Толстой для русских, Шекспир - для англичан, Гете - для немцев. И если мир будет знать об Абае и его вкладе в казахскую культуру и литературу, то мы можем говорить о том, что казахская литература заняла свою важную нишу в мировой классической литературе».

Руководитель кафедры антропологии и социальных наук Цюрихского Университета профессор Петер Финке, владеющий казахским языком, отметил, что творчество Абая имеет большую ценность для казахской литературы и истории.

Гости мероприятия, знакомые с творчеством великого поэта, прочитали произведения Абая на казахском, французском и немецком языках.

«Абаевские чтения» прошли в очень теплой и дружественной атмосфере.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января 2020 года в Нур-Султане стартовало празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.