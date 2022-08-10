10 Августа 2022 11:17

Абаевские чтения прошли в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В музее «Цзиньтай» в центральном пекинском парке «Чаоян» в рамках празднования Дня Абая проведены Абаевские чтения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятнику Абая, созданному известным китайским скульптором Юань Сикунем и установленному в марте 2014 года в парке «Чаоян» в центре китайской столицы.

Слушателями Абаевских чтений стали представители министерств и ведомств КНР, Секретариата ШОС, главы диппредставительств стран СНГ в Китае, казахстанские и китайские студенты.

Гости творческого мероприятия также ознакомились со сборниками произведений Абая на казахском и на китайском языках.

В своем выступлении Посол РК в КНР Шахрат Нурышев рассказал о творчестве Абая, его роли в формировании казахской философии и литературного языка.

Ш. Нурышев проинформировал, что с 2015 года в высших учебных заведениях Пекина, Шанхая, Даляня и Сианя открылись «Центры Казахстана» и кафедры казахского языка, где изучаются литература, культура, история Казахстана и произведения Абая.

«Ежегодные «Абаевские чтения» стали доброй традицией и демонстрируют высокий уровень духовных отношений между дружественными народами двух стран, основанных на взаимном уважении», - отметил Посол РК в КНР.

Гостей порадовали своими выступлениями китайские учащиеся, изучающие казахский язык, и молодежь из Казахстана, обучающаяся в вузах Китая, а также дети казахстанских дипломатов, которые продекламировали отрывки из произведений Абая и исполнили известные казахские музыкальные композиции.