«Абаевские чтения» прошли в колонии Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В честь празднования 175-летия Абая в учреждении средней безопасности АП-162/3 департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области прошли «Абаевские чтения», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Празднование 175-летия Абая – это одно из важнейших событий новейшей истории независимого Казахстана. Абай – признанный всем миром мудрый учитель, поэт и гений человечества. Величие и феноменальность гения Абая в том, что он сумел поднять на небывалую высоту стойкость национального духа, воспевая и внедряя в сознание своих соплеменников упорство и целенаправленность», - поделились своим взглядом на значимость фигуры казахского поэта в ДУИС по Павлодарской области.





«Абаевские чтения» в честь 175-летия Абая состоялись в колонии АП-162/3. В мероприятии приняли участие как осуждённые, отбывающие срок заключения, так и сотрудники учреждения. Из уст заключённых прозвучали «Слова назидания», отрывки произведений великого просветителя, была исполнена песня «Көзімнің қарасы».





По данным учреждения, в данной колонии отбывают наказание почти 300 человек.





Также здесь отметили, что в 2019 году осуждённый, отбывающий наказание в АП-162/3, и начальник отдела кадровой политики ДУИС по Павлодарской области Вадим Шрейдер приняли участие в челлендже #абай175, прочитав произведения Абая».





Напомним, что Президент Казахстана подписал указ о праздновании 175-летия со дня рождения Абая Кунанбаева, при исполнении которого поручено разработать общереспубликанский план по подготовке и проведению юбилея казахского поэта.





Фото пресс-службы департамента УИС по Павлодарской области